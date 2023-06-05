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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Ben kaptanımı satmam

A Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan sarı-kırmızılılara transfer yanıtı geldi.

19:52 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uğurcan Çakır adı Galatasaray ile anılıyordu

Uğurcan Çakır adı Galatasaray ile anılıyordu

Galatasaray, Muslera sonrası dönem için hazırlıklarını şimdiden yapıyor.


Sarı-kırmızılı takımın bu doğrultuda ilgisini yoğunlaştırdığı isim Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır olmuştu.


Trabzonspor cephesinden oyuncu için transfer açıklaması geldi. Başkan Ertuğrul Doğan, oyuncusu için Galatasaray iddialarına yanıt verdi.


Sports Digitale'in haberine göre Doğan açıklamasında; "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan’ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı için gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var." dedi.


A Milli kalecinin 2027 yazına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.



#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
1 saat önce
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