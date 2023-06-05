Bjelica açıkladı: 5-6 oyuncu geliyor

"İlk geldiğimde takım bireysel olarak yıkıma uğramıştı. İlk antrenmanda hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm. Kendi kurallarımızı oyuncularla paylaştık. Şu anda mücadele eden, savunma yapan ve istekli vaziyette bir takım var. Gayet iyiye giden bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Daha fazlasını yaparak büyük başarılar kazanmak istiyoruz."