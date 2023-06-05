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Spor

Bjelica açıkladı: 5-6 oyuncu geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Hırvat teknik adam, "30 Haziran’a kadar 5-6 yeni oyuncu aramıza katılmış olacak" dedi.

10:43 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta 1.71 puan ortalaması yakaladı.

Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta 1.71 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'in son haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.


Takımın iyiye gittiğini belirten Hırvat teknik adam, yeni transferlerin 30 Haziran'a kadar yetişeceğini söyledi.


Bjelica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm"

"İlk geldiğimde takım bireysel olarak yıkıma uğramıştı. İlk antrenmanda hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm. Kendi kurallarımızı oyuncularla paylaştık. Şu anda mücadele eden, savunma yapan ve istekli vaziyette bir takım var. Gayet iyiye giden bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Daha fazlasını yaparak büyük başarılar kazanmak istiyoruz."


"5-6 oyuncu gelecek"

"En iyi kadroyu oluşturabilme adına çalışıyoruz. Bazı oyuncular ile yaptığımız görüşmeler artık son aşamaya gelmiş durumda. Panathinaikos Kaptanı Dimitrios Kourbelis aramıza katılacak. 30 Haziran'da yapacağımız ilk antrenmanda yeni 5-6 oyuncumuz da bize katılmış olacak."


Kaleci transferi olacak mı?

"Uğurcan Çakır'ın durumuna göre bir kaleci alabiliriz. Büyük bir teklif olursa, ayrılması durumunda bu konuyu değerlendiririz."


Umut ve Trezeguet'nin durumu

"Umut Bozok ve Trezeguet'nin takımda kalmasını umut ediyorum ancak reddedilemeyecek teklifler gelirse ayrılma durumları olabilir."






#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
#Başakşehir
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