Sivasspor geriden geldi, kazanmayı bildi

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçın son bölümünde bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele kırmızı-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı
32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.
39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Erzurumspor öne geçti
70. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Novikovas, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın ellerinin arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.
Gradel direğe takıldı
74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.
Kone eşitliği sağladı
82. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuran Kone topu ağlara gönderdi: 1-1.
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86. dakikada konuk ekip öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasının sol çaprazında dar açıdan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.
Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.
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