Sivasspor geriden geldi, kazanmayı bildi

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele kırmızı-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.





Erzurumspor öne geçti

70. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Novikovas, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın ellerinin arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Gradel direğe takıldı

74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gradel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

Kone eşitliği sağladı

82. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuran Kone topu ağlara gönderdi: 1-1.

Yeni transfer Gradel 3 puanı getirdi

86. dakikada konuk ekip öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasının sol çaprazında dar açıdan Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.

Başkentte kazanan yok Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen Konyaspor'u ağırladı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.Maçın önemli anları7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.Anicic direğe takıldı42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.58. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.89. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Maç öncesi Muzaffer Gültekin anıldıGençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.

Denizli'de kazanan çıkmadı Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, her iki ekipte bu sezon 3 puan ile tanışamadı.Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Antalyaspor'un konuğu olacak.Karşılaşmadan önemli dakikalar4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.5. dakikada Oğuz Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı30. dakikada Tiago Lopes’in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega’nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.38. dakikada Tiago Lopes’in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR’a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.43. dakikada Abdülkadir Ömür’in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.Karşılaşma 0-0 tamamlandı.Volkan Bayarslan 'penaltı' verdi Yaşar Kemal Uğurlu izleterek iptal ettirdi



