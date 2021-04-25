Erzurumspor'dan hayati galibiyet: Yılmaz Vural takımı ayakta tutuyor

Abdülkadir Parmak neden kadro dışı bırakıldı?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam Karagümrük maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında; 'Ben forması için bir dakika bile olsa bütün gücüyle, niyet ve performansıyla oynayacak oyuncularla çalışmayı tercih ederim' ifadelerini kullandı.