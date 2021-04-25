Erzurumspor'dan hayati galibiyet: Yılmaz Vural takımı ayakta tutuyor

Ligin 37. haftasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Yılmaz Vural'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Ricardo Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 83. dakikada Buğra Çağıran kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini, 69 ve 90. dakikalarda Muhammet Demir attı.
- Gaziantep FK bu sonuçla 51 puanda kaldı. Erzurumspor ise puanını 37'ye yükseltti ve ligde kala yolunda hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Yılmaz Vural, takımının aldığı üst üste 3. galibiyetin ardından göz yaşlarına hakim olamadı.