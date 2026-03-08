Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erzurumspor'un bileği bükülmüyor

Erzurumspor'un bileği bükülmüyor

12:198/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Erzurumspor FK, 12 maçtır kazanıyor
Erzurumspor FK, 12 maçtır kazanıyor

Trendyol 1’inci Lig lideri Erzurumspor FK son 12 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor. Erzurumspor FK, bu maçlarda rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Erzurumspor FK, tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. 2025-2026 sezonuna sancılı başlayan mavi-beyazlılar, evinde oynadığı ve 2-2 sonuçlanan Bodrum FK maçına kadar 9 beraberlik, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 30 gol atan Erzurumspor, kalesinde 17 gol gördü. Ligin 16’ncı haftasında Bolu deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor FK, evinde 2-2 sona eren Bodrum FK maçından sonra büyük bir çıkış yakaladı.

Bandırmaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılarda galibiyet serisi başladı. Son 12 maçta galip gelen Erzurum ekibi, 38 gol atma başarısını gösterirken, kalesinde sadece 3 gol gördü.


2 TARİHİ GALİBİYET

Son yılların en başarılı sezonunu geçiren Erzurumspor FK, 25’inci haftada Adana Demirspor’u 7-0, 29’uncu haftada Manisa Futbol Kulübünü 8-1 mağlup ederek tarihinin en farklı sonuçlarını elde etti.


1’inci ligde18 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 63 puanla lider olan Erzurumspor FK'da Eren Tozlu da en başarılı sezonunu geçiriyor. Eren Tozlu, Amed Sportif Faaliyetler’de 21 gol atan Mbaye Dıagne’nin ardından 19 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.

#erzurumspor fk
#eren tozlu
#bodrum fk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekilişi 2026: İstanbul TOKİ çekimi ne zaman, bu hafta mı?