Erzurumspor'un bileği bükülmüyor

Trendyol 1’inci Lig lideri Erzurumspor FK son 12 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor. Erzurumspor FK, bu maçlarda rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
Erzurumspor FK, tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. 2025-2026 sezonuna sancılı başlayan mavi-beyazlılar, evinde oynadığı ve 2-2 sonuçlanan Bodrum FK maçına kadar 9 beraberlik, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 30 gol atan Erzurumspor, kalesinde 17 gol gördü. Ligin 16’ncı haftasında Bolu deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor FK, evinde 2-2 sona eren Bodrum FK maçından sonra büyük bir çıkış yakaladı.
Bandırmaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılarda galibiyet serisi başladı. Son 12 maçta galip gelen Erzurum ekibi, 38 gol atma başarısını gösterirken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
Son yılların en başarılı sezonunu geçiren Erzurumspor FK, 25’inci haftada Adana Demirspor’u 7-0, 29’uncu haftada Manisa Futbol Kulübünü 8-1 mağlup ederek tarihinin en farklı sonuçlarını elde etti.
1’inci ligde18 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 63 puanla lider olan Erzurumspor FK'da Eren Tozlu da en başarılı sezonunu geçiriyor. Eren Tozlu, Amed Sportif Faaliyetler’de 21 gol atan Mbaye Dıagne’nin ardından 19 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.