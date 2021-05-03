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Spor Erzurumsporun forveti Ricardo Gomesten Yılmaz Vurala "Oynamak istemiyorum"
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Erzurumspor'un forveti Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a: "Oynamak istemiyorum"

Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile karşılaştığı mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-0 devam eden karşılaşmada yedek kulübesindeki forveti Ricardo Gomes'i oyuna almak istedi. Ancak Gomes'ten hiç beklemediği bir tepki aldı. 29 yaşındaki futbolcu, mücadeleye girmek istemedi. Yılmaz Vural oyuncusunu ikna etmeye çalışsa da Gomes, teklifi reddetti ve Vural bir başka oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumsporun forveti Ricardo Gomesten Yılmaz Vurala: Oynamak istemiyorum
Ricardo Gomes, Fenerbahçe maçında tüm ısrarlara rağmen oyuna girmek istemedi.

Erzurumspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Teknik direktör Yılmaz Vural, yedek kulübesindeki oyuncusu Ricardo Gomes'i sahaya dahil etmek istedi ancak ret cevabı aldı.

29 yaşındaki futbolcu, 3-0 devam eden maçta oyuna girmek istemeyince başta Yılmaz Vural ve teknik ekip Gomes'i ikna etmeye çalıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, tüm ısrarlara rağmen oyuna girmeyi reddedince Yılmaz Vural, başka bir futbolcusunu sahaya sürdü.

  • Erzurumspor yönetiminin Ricardo Gomes'i kadro dışı bırakması bekleniyor.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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