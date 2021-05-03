Erzurumspor'un forveti Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a: "Oynamak istemiyorum" Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile karşılaştığı mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-0 devam eden karşılaşmada yedek kulübesindeki forveti Ricardo Gomes'i oyuna almak istedi. Ancak Gomes'ten hiç beklemediği bir tepki aldı. 29 yaşındaki futbolcu, mücadeleye girmek istemedi. Yılmaz Vural oyuncusunu ikna etmeye çalışsa da Gomes, teklifi reddetti ve Vural bir başka oyuncuyu sahaya sürmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2021, 21:55 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, 22:13 Yeni Şafak