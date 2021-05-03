Erzurumspor'un forveti Ricardo Gomes'ten Yılmaz Vural'a: "Oynamak istemiyorum"

Erzurumspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Teknik direktör Yılmaz Vural, yedek kulübesindeki oyuncusu Ricardo Gomes'i sahaya dahil etmek istedi ancak ret cevabı aldı.
29 yaşındaki futbolcu, 3-0 devam eden maçta oyuna girmek istemeyince başta Yılmaz Vural ve teknik ekip Gomes'i ikna etmeye çalıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, tüm ısrarlara rağmen oyuna girmeyi reddedince Yılmaz Vural, başka bir futbolcusunu sahaya sürdü.
- Erzurumspor yönetiminin Ricardo Gomes'i kadro dışı bırakması bekleniyor.
👀 BB Erzurumsporlu Ricardo Gomes, oyuna girmeyi reddetti! #SüperLig #FBvERZ
🧣 Yılmaz Vural oyuncusunu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. pic.twitter.com/SyMYr6kNjS
👀 BB Erzurumsporlu Ricardo Gomes, oyuna girmeyi reddetti! #SüperLig #FBvERZ