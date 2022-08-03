Spor Erzurumsporun yeni başkanı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Erzurumspor'un yeni başkanı belli oldu

TFF 1.Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un yeni başkanı Ahmet Dal oldu. 72 kişinin oy kullandığı olağan genel kurulda, kulübün isminin de Erzurumspor FK şeklinde olması için karar alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumsporun yeni başkanı belli oldu
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal

Erzurumspor FK olağanüstü kurul toplantısında 72 üyenin kullandığı oyla birlikte Ahmet Dal, kulübün yeni başkanı oldu. Toplantıda, Erzurumspor isminin başından yer alan 'Büyükşehir Belediye' ibaresinin kaldırılmasına ve yeni ismin Erzurumspor FK olması kararı da alındı.

Zorlu bir dönemden geçtiklerini ama bu dönemi başarılı bir şeklide atlatacaklarını belirten yeni başkan Ahmet Dal, “Erzurumspor’dan Büyükşehir Belediye ibaresini kaldırarak Erzurumspor FK yaptık. Logomuz ise önceki logomuza benzer bir şekilde olacak. Bu sezon toparlanma sezonu olacak. Ciddi bir borcumuz var ve transfer tahtamız kapalı. Bunu çözmek için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi yine sürdüreceğiz. 8 Eylül son transfer gününe kadar mücadelemiz sürecek. Bu dönem borçlarımızı kapattığımız, nefes alabileceğimiz bir gelecek planı hazırladığımı tesislerimizin eksiklerini giderdiğimiz kurumsallaşmaya daha çok zaman harcadığımız, huzurlu yarınların temelini attığımız bir sezon olacak. Alt yapıdaki genç kardeşlerimizin gururla formamızı temsil ettikleri ve arkalarından gelecek olan gençlere ilham kaynağı olacakları sezon olacak. Futbol bir kaybetme ve kazanma oyunu, bu sezonda kazanıp sevineceğiz. Kaybettiğimiz maçlara da üzüleceğiz. Üzerimize ateşten bir gölek giyerek bu zorlu yolculuğa çıktık. Erzurumspor’a ve Erzurumlulara hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Daha önce böyle bir şey görmedik

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

NASA'dan açıklama: Devasa bir etki.
Termometreler 50 dereceyi bulacak

Termometreler 50 dereceyi bulacak

​Uzmanlarda uyarı geldi: Resmi tatil ilan edildi.
Cemevi saldırganından ilk ifade: Bana paranoyaksın diyorlardı

Ankara Emniyet Müdürlüğü KPSS sorularıyla ilgili Yediiklim yayınevine operasyon düzenledi.

​Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Türkiye'nin kapasitesi çok büyük

​KPSS'deki soru sızıntısı iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi.

​DDK aynı soru iddiaları sonrası harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.