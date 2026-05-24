Esenler Erokspor - Çorum FK

Esenler Erokspor - Çorum FK

16:3524/05/2026, Pazar
Maçı kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.
Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunmayan Esenler Erokspor ile Çorum FK, play-off finalinde bugün karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in son bileti için oynanacak bu kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım bugün belli olacak.


Esenler Erokspor ile Çorum FK arasındaki maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan ekip adını Süper Lig'e yazdıracak.


Karşılaşma TRT Spor ile beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.


Muhtemel 11'ler

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack, Kanga, Amilton, Recep Niyaz, Faye, Catakovic.


Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Ahmed Ildız, Burak Çoban, Samudio.







