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Esenler Erokspor Kocaelispor'u farklı yendi

Esenler Erokspor Kocaelispor'u farklı yendi

18:0220/04/2025, Pazar
AA
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile Kocaelispor takımları Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Esenler Erokspor oyuncusu Tugay Kacar (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Josip Vukovic (4) mücadele etti.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile Kocaelispor takımları Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Esenler Erokspor oyuncusu Tugay Kacar (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Josip Vukovic (4) mücadele etti.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Esenler Erokspor, bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak play-off potasına yaklaştı. Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi ise 69 puanda kaldı.


Esenler Eroksporlu futbolculardan alkışlı karşılama


Ev sahibi takımın futbolcuları, Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen rakiplerini alkışla tebrik etti. Esenler Erokspor takımı, müsabaka öncesi seremoniye çıkan Kocaelisporlu futbolcular için bir koridor oluşturdu. Takım kaptanı Sakıb Aytaç, Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci'ye çiçek verdi.


Yeşil-siyahlı oyuncular, sahaya Esenler Eroksporlu futbolcuların alkışları arasında çıktı.



#Trendyol 1. Lig
#Esenler Erokspor
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