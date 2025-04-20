Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yendi.
Esenler Erokspor, bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak play-off potasına yaklaştı. Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli temsilcisi ise 69 puanda kaldı.
Esenler Eroksporlu futbolculardan alkışlı karşılama
Ev sahibi takımın futbolcuları, Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen rakiplerini alkışla tebrik etti. Esenler Erokspor takımı, müsabaka öncesi seremoniye çıkan Kocaelisporlu futbolcular için bir koridor oluşturdu. Takım kaptanı Sakıb Aytaç, Kocaelispor'un kaptanı Gökhan Değirmenci'ye çiçek verdi.
Yeşil-siyahlı oyuncular, sahaya Esenler Eroksporlu futbolcuların alkışları arasında çıktı.