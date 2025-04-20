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Esenler Erokspor Kocaelispor'u alkış ve çiçekle karşıladı

Esenler Erokspor Kocaelispor'u alkış ve çiçekle karşıladı

16:2020/04/2025, Sunday
IHA
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Kocaelispor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Kocaelispor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Esenler Eroksporlu futbolcular, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelisporlu futbolcuları maç öncesi alkış ve çiçeklerle karşıladı.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşıyor. Takımların müsabaka için sahaya çıktığı anda Esenler Eroksporlu futbolcular saha girişinde ikiye ayrılarak, Kocaelisporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı. Kocaelisporlu futbolcular daha sonra Esenler Eroksporlu futbolcuların arasından geçerek sahaya girdi. Esenler Erokspor kaptanı Sakıb Aytaç da, Kocaelispor’un kaptanı Gökhan Değirmenci’ye çiçek takdim etti.


Körfez ekibinin oyuncuları tebrikleri kabul ettikten sonra deplasman tribününde bulunan taraftarının yanına giderek maç öncesi coşkulu anlar yaşadı.


#Esenler Erokspor
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#Trendyol1. Lig
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