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Spor

Eski Fenerbahçeli oyuncu yılın futbolcu seçildi

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, Heung-min Son'u geride bırakarak Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi.

11:28 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:29 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae yılın oyuncusu seçildi.
Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae yılın oyuncusu seçildi.

Detaylar geliyor...

#Kim Min Jae
#Heung-min Son
#Güney Kore
11 dakika önce
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