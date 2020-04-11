SÜPER LİG

Eski hakem İlyas Ayan vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı eski hakem İlyas Ayan'ın 81 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Merhum İlyas Ayan, uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptı.

Merhum İlyas Ayan, uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptı.

FIFA kokartlı eski hakem İlyas Ayan yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo saçı isteyen çocuğa babasın...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.