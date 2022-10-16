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Kayserispor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları: Hakem kararları doğru mu?

Eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta, Kayserispor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Üç hakem de pozisyonlarda fikir birliğine vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski hakemler Kayserispor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?
Kayserispor-Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetti.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, Galatasaraylılar maçın ardından hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

"Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk"


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı. Biz hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamaları, Galatasaraylıların sinirini bozmak için yapılıyor. Bunda kötü niyet arıyorum. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı maçları oynatmayan hakemler" ifadelerini kullandı.

Eski hakemler maçtaki tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

beIN Sports'ta yorumculuk yapan eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, Kayserispor-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte üç ismin pozisyonlarla ilgili yorumları:

Galatasaray'ın ilk dakikada penaltı beklediği pozisyon:

  • Deniz Çoban: Net penaltı.
  • Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı.
  • Lale Orta: Net penaltı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Gavranovic'in golünde faul var mı?

  • Deniz Çoban: Faul yok.
  • Bülent Yıldırım: Faul yok.
  • Lale Orta: Faul yok.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Barış Alper Yılmaz'ın iptal edilen golü:

  • Deniz Çoban: Doğru karar.
  • Bülent Yıldırım: Doğru karar.
  • Lale Orta: Doğru karar.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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