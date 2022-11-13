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Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı?

Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, Fenerbahçelilerin Giresunspor maçında penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Üç isim de topun oyunda olmadığı için pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski hakemler Serdar Azizin pozisyonu için ne dedi?
Serdar Aziz ensesine aldığı darbenin ardından kendisini yere bıraktı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın son bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Serdar Aziz'in 90. dakikada rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi.

beIN Sports'ta pozisyonu değerlendiren Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta, hakemin doğru karar verdiğini söyledi.

Eski hakemlerin Serdar Aziz'in pozisyonuyla ilgili yorumları şöyle:

  • Bülent Yıldırım: Arias, Serdar'ın ensesine şaplak atıyor. Net penaltı dedim! Ama top oyuna girmemiş. O yüzden penaltı değil.
  • Deniz Çoban: Top oyunda değil. Penaltı değil.
  • Lale Orta: Top oyuna girmediği için penaltı yok.

ÖZET | Fenerbahçe 1-2 Giresunspor
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe 1-2 Giresunspor

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