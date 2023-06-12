Eskişehir ve Adana'da milli maç oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi. Buna göre, Türkiye-Ermenistan müsabakası Eskişehir Yeni Stadyumu'nda, Türkiye-Letonya maçı ise Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.





İlk kez 27 Mart 2017 tarihinde oynanan ve Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada A Milli Takım'a ev sahipliği yapan Eskişehir, daha önce toplamda 4 defa ay-yıldızlıları ağırladı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı Eskişehir Yeni Stadyum'da 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız, bu statta oynadığı son müsabakada 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendi. Türkiye-Ermenistan maçıyla Eskişehir, dört yıllık bir aranın ardından 5. kez A Milli heyecanı yaşayacak.





Yeni Adana Stadyumu'nda ilk kez





A Milli Takımımız, geçmişte 5 maç oynadığı Adana'da ilk defa Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkacak. Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan özel maç ile ilk kez A Millileri konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde A Milli Takımımızın 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Ay-yıldızlılar, Letonya karşılaşması ile yaklaşık 10 yıl sonra Adanalı futbolseverlerle buluşacak.





Öte yandan, Hırvatistan Futbol Federasyonu 12 Ekim'deki Hırvatistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçının Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağını açıkladı.











