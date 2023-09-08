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Spor

Eskişehir'de A Milli Takıma mükemmel destek

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda A Milli Futbol Takımı, Eskişehir’de Ermenistan ile karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen dolarken, karşılaşma öncesinde bir koreografi de hazırlandı.

Haber Merkezi
22:14 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen doldu

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen doldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na, stadyumda mükemmel bir destek sunuldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen dolarken, ayrı bu kritik mücadele öncesinde Türk Bayrağı bulunan bir koreografi de hazırlandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.


Bando Es-Es de tribünden milli takıma destek verdi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçta tribünler ise Türk bayraklarıyla donatıldı.


#Türkiye
#Ermenistan
#Eskişehir
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