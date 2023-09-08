Eskişehir'de A Milli Takıma mükemmel destek

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na, stadyumda mükemmel bir destek sunuldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen dolarken, ayrı bu kritik mücadele öncesinde Türk Bayrağı bulunan bir koreografi de hazırlandı.