Eskişehir'de A Milli Takıma mükemmel destek

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen doldu
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na, stadyumda mükemmel bir destek sunuldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda tribünler tamamen dolarken, ayrı bu kritik mücadele öncesinde Türk Bayrağı bulunan bir koreografi de hazırlandı.
A Milli Takım'ın Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.
Bando Es-Es de tribünden milli takıma destek verdi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçta tribünler ise Türk bayraklarıyla donatıldı.