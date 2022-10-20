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Eskişehirspor Başkanı kendisiyle çelişti

"Biz Trabzonspor gibi devlet desteği almıyoruz" diyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kendisini yalanlayan bir harekete imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehirspor Başkanı kendisiyle çelişti
Mehmet Şimşek

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehirspor Altyapı Tesisleri için Spor Toto ile Valilik arasında protokol imzalarının atıldığını duyurarak, kulübe 60 milyon 800 bin TL destek verildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından Çalışkan'ın paylaşımını retweet ederek, desteklerinden ötürü devlet yetkililerine teşekkür etti.

"Trabzonspor gibi devletten destek almıyoruz" demişti


Mehmet Şimşek'in bu retweet'i akıllara daha önce yaptığı bir açıklamayı getirdi.

Şimşek, Trabzonspor'a ödeyemediği borçlar nedeniyle bordo-mavili kulübü suçlamış ve, "Biz Trabzonspor gibi devletten para desteği almıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Mehmet Şimşek'in bu retweet'ini paylaşarak, Eskişehirspor Başkanının kendisiyle çeliştiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Eskişehirspor Trabzonspor'a olan borcunu ödeyemiyor

Bu sezon 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor’dan Erkan Zengin’i 400 bin euroya transfer etmişti. Bu transferin borcu faizleriyle birlikte 420 bin euroyu aşmıştı.

Eskişehirspor Kulübü bu borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında yardım kampanyası başlatmıştı.

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