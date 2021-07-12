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EURO 2020 şampiyonu İtalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020 finali İtalya-İngiltere maç özeti ve golleri izle
Kupa töreni

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile şampiyonada ilk kez finale kalan İngiltere karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

İngiltere'den tarihe geçen gol
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İngiltere'den tarihe geçen gol

EURO 2020 finali öncesi, İngiliz holiganlar stadyum girişinde İtalyan taraftarlarla kavga etti;


İlk yarıyı İngiltere önde tamamladı

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti. İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İtalya, Bonucci ile golü buldu

İkinci yarıya İtalya daha etkili başladı. Rakip kalede üst üste pozisyon bulan İtalyanlar 67’nci dakikada skora denge getirdi. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Chiellini’nin kafa vuruşunda Pickford topu çeldi. Dönen topta Bonucci’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu dakikadan sonra karşılaşmada gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca kupayı kazanan tarafı penaltı atışları belirledi.

  • İtalya’da Berardi, Bonucci ve Bernardeschi penaltı atışlarını gole çevirirken, Belotti ve Jorginho penaltı atışlarından faydalanamadı. İngiltere’de ise Kane ve Maguire penaltı atışlarını gole çevirirken; Rashford, Sancho ve Saka atışlarından faydalanamadı. Bu sonuçla İtalya, rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

İtalya-İngiltere mücadelesinde sahaya taraftar girdi;

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EURO 2020'de penaltı atışları neden futbolcunun arkasından gösteriliyor?
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EURO 2020'de penaltı atışları neden futbolcunun arkasından gösteriliyor?

İngiltere'nin attığı gol;

İtalya'nın bulduğu gol;

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