EURO 2020'de penaltı atışları neden futbolcunun arkasından gösteriliyor?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda penaltı atışları esnasında kamera açıları değişti. Futbolseverlerin şikayet ettiği uygulamanın perde arkasında ise sponsor anlaşmaları var.

Penaltı atışları esnasında kaleye odaklanıldığı için kale arkasına daha yüksek gelir içeren reklamlar almaya başlayan UEFA, yayıncılarla yaptıkları anlaşma gereği penaltı atışlarında topa vuracak kişinin arkasından verilen kamera açısının tercih edilmesini istedi.

Sponsorluk gelirlerinin futbol için çok kritik seviyeye gelmesinin yayın çekimlerini bile etkilemesi dünya kamuoyunda tartışma konusu oldu.