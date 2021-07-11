Spor EURO 2020de penaltı atışları neden futbolcunun arkasından gösteriliyor?
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EURO 2020'de penaltı atışları neden futbolcunun arkasından gösteriliyor?

Futbolseverler, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda penaltı atışlarını futbolcunun arkasından çekilen görüntülerle seyretti. Peki bunun sebebi neydi? UEFA'nın ve yayıncının konuyla ilgili tutumunu sizler için araştırdık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020de penaltı atışları neden futbolcunun arkasından gösteriliyor?
EURO 2020'de penaltı atışları esnasında kamera açısı değişti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda penaltı atışları esnasında kamera açıları değişti. Futbolseverlerin şikayet ettiği uygulamanın perde arkasında ise sponsor anlaşmaları var.

Penaltı atışları esnasında kaleye odaklanıldığı için kale arkasına daha yüksek gelir içeren reklamlar almaya başlayan UEFA, yayıncılarla yaptıkları anlaşma gereği penaltı atışlarında topa vuracak kişinin arkasından verilen kamera açısının tercih edilmesini istedi.

  • Sponsorluk gelirlerinin futbol için çok kritik seviyeye gelmesinin yayın çekimlerini bile etkilemesi dünya kamuoyunda tartışma konusu oldu.

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