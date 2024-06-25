EURO 2024 C Grubu'nda düğüm çözülüyor

C Grubu'nda son maçlar oynanıyor.
EURO 2024 C Grubu'nda son hafta karşılaşmaları oynanıyor.
Dört puanlı İngiltere, Slovenya karşısında galip gelmesi halinde grubu lider tamamlayacak.
İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI İZLE
İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI İZLE
İkinci sırada yer alan iki puanlı Danimarka, bir puanlı Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sahadan galip ayrılan takım gruptan çıkmayı garantileyecek.
DANİMARKA - SIRBİSTAN CANLI İZLE
DANİMARKA - SIRBİSTAN CANLI İZLE
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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37 dakika önce