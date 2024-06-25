EURO 2024 C Grubu'nda düğüm çözülüyor

Dört puanlı İngiltere, Slovenya karşısında galip gelmesi halinde grubu lider tamamlayacak.

İngiltere - Slovenya maçını canlı izlemek için

İngiltere - Slovenya maçını canlı izlemek için

İkinci sırada yer alan iki puanlı Danimarka, bir puanlı Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sahadan galip ayrılan takım gruptan çıkmayı garantileyecek.