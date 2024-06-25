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Spor

EURO 2024 C Grubu'nda düğüm çözülüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda son maçlar oynanıyor. İngiltere - Slovenya ve Danimarka - Sırbistan karşılaşmalarının canlı linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:07 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
C Grubu'nda son maçlar oynanıyor.
C Grubu'nda son maçlar oynanıyor.

EURO 2024 C Grubu'nda son hafta karşılaşmaları oynanıyor.


Dört puanlı İngiltere, Slovenya karşısında galip gelmesi halinde grubu lider tamamlayacak.


İNGİLTERE - SLOVENYA CANLI İZLE

İngiltere - Slovenya maçını canlı izlemek için

İkinci sırada yer alan iki puanlı Danimarka, bir puanlı Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sahadan galip ayrılan takım gruptan çıkmayı garantileyecek.


DANİMARKA - SIRBİSTAN CANLI İZLE

Danimarka - Sırbistan maçını canlı izlemek için

EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#İngiltere
#Danimarka
#Sırbistan
#Slovenya
37 dakika önce
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