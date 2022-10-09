EURO 2024 yolundaki rakiplerimiz belli oldu

Hayat

Bakanlığı kandırıp destek almıştı: Ödülünü LGBT lobisinden aldı

Sponsorluğunu ABD ve Hollanda Kraliyeti'nin yaptığı Altın Portakal Film Festivali'nde, Kültür Bakanlığı'ndan 950 bin TL destek alındıktan sonra senaryosu değiştirilen ve LGBT lobisine özendirilen 'Kurak Günler' filmi dokuz ödül birden aldı. Filmin destek aldıktan sonra senaryosunun değiştirilmesi ve eşcinsel içeriklere yer verilmesi büyük tartışlara yol açmıştı. Aile kurumunu hedef alan filmin dokuz ödül birden almasına sosyal medyadan tepki yağdı.