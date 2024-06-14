2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya açılış maçıyla start alacak. 1 ay boyunca futbol şöleni yaşanacak turnuvada en merak edilen kısım ise maç fisktürü. A Milli Takımı'mız ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. İşte tüm maçların tarihleri ve saatleri...
EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:
22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)
16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)
19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)
22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)
22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)
19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)
22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)
16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)
22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)
22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)
22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)
19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)
22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena
16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)
19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)
22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)
22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)
16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)
22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)
19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)
19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)
16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)
19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)
16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)
22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)
19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)
22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)
16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)
19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)