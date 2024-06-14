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Spor

EURO 2024 fikstürü! EURO 2024 maçlar ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 heyecanı resmen başlıyor. Açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, turnuvadaki maç programını merak ediyor. Maçların tarihleri, saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar merak ediliyor. Peki, EURO 2024 maç fikstürü nasıl? EURO 2024 maç tarihleri, saatleri ve daha fazlası haberimizde...

12:53 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:55 - 14/06/2024 Cuma
EURO 2024 heyecanı Almanya'da yaşanacak.
EURO 2024 heyecanı Almanya'da yaşanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya açılış maçıyla start alacak. 1 ay boyunca futbol şöleni yaşanacak turnuvada en merak edilen kısım ise maç fisktürü. A Milli Takımı'mız ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. İşte tüm maçların tarihleri ve saatleri...


EURO 2024'teki maçlar
TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı
olarak yayınlanacak.

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:


A Grubu:

14 Haziran Cuma:

22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)


15 Haziran Cumartesi:

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)


19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)


22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)


23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)


22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)



B Grubu:

15 Haziran Cumartesi:

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)


22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)


19 Haziran Çarşamba:

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)


20 Haziran Perşembe:

22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)


24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)


22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)



C Grubu:

15 Haziran Cumartesi:

19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)


22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena


20 Haziran Perşembe:

16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)


19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)


25 Haziran Salı:

22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)


22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)



D Grubu:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)


17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)


21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)


22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)


25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)


19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)



E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:

16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)


19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)


21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)


22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)


26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)


19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)



F Grubu:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)


22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)


22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)


19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)


26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)


22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

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