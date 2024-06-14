2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya-İskoçya açılış maçıyla start alacak. 1 ay boyunca futbol şöleni yaşanacak turnuvada en merak edilen kısım ise maç fisktürü. A Milli Takımı'mız ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. İşte tüm maçların tarihleri ve saatleri...