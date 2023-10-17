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Spor

EURO 2024'te hangi torbada yer alacağız?

Almanya biletini cebine koyan A Milli Takımımızın EURO 2024'teki rakipleri 2 Aralık'ta Hamburg'da çekilecek kurayla belirlenecek. Ay-yıldızlıların düşük de olsa kura çekimine 1. torbadan girme ihtimali bulunuyor.

10:11 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Grup kuraları 2 Aralık’ta çekilecek.

Grup kuraları 2 Aralık’ta çekilecek.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılmayı garantilemesi nin ardından gözler muhtemel rakiplerimize çevirildi.


EURO 2024'te toplam 6 grup yer alacak. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için elemelerden gelen 5 takım ilk torbada olacak. Türkiye şu an Portekiz, Fransa ve Belçika'nın ardından en iyi eleme performansını sergileyen 4. takım olarak 1. torbada yer alıyor.


Üç takımın maçları kolay

Türkiye, en iyiler sıralamasında altında bulunan takımlardan İspanya ve Arnavutluk'tan 1; İngiltere ve Macaristan'dan ise 2 maç fazla oynadı. 1. torbada kalabilmemiz için en kötü ihtimalle 5. sırada olmamız gerekiyor. Ay-yıldızlılar, 8. ve son maçında Galler'i yense dahi fikstürleri kolay olan İspanya, İngiltere ve Macaristan'ın bizi geçme ihtimali yüksek. Ayrıca Arnavutluk'un da üzerimizde yer alma şansı var. İki takım eleme gruplarını üzerimizde tamamlarsa Türkiye, EURO 2024e 2. torbadan katılacak.





#EURO 2024
#A Milli Futbol Takımı
#Avrupa Futbol Şampiyonası
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