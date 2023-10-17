EURO 2024'te hangi torbada yer alacağız?

EURO 2024'te toplam 6 grup yer alacak. Ev sahibi Almanya, otomatik olarak 1. torbada olduğu için elemelerden gelen 5 takım ilk torbada olacak. Türkiye şu an Portekiz, Fransa ve Belçika'nın ardından en iyi eleme performansını sergileyen 4. takım olarak 1. torbada yer alıyor.

Türkiye, en iyiler sıralamasında altında bulunan takımlardan İspanya ve Arnavutluk'tan 1; İngiltere ve Macaristan'dan ise 2 maç fazla oynadı. 1. torbada kalabilmemiz için en kötü ihtimalle 5. sırada olmamız gerekiyor. Ay-yıldızlılar, 8. ve son maçında Galler'i yense dahi fikstürleri kolay olan İspanya, İngiltere ve Macaristan'ın bizi geçme ihtimali yüksek. Ayrıca Arnavutluk'un da üzerimizde yer alma şansı var. İki takım eleme gruplarını üzerimizde tamamlarsa Türkiye, EURO 2024e 2. torbadan katılacak.