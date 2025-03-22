Euroleague'de temsilcilerimiz 2'de 1 yaptı

THY Euroleague’de 30. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Fransa’da AS Monaco’ya 91-82’lik skorla mağlup olurken, 10. mağlubiyetini aldı. Anadolu Efes ise konuk olduğu Partizan karşısında parkeden 97-65’lik skorla galip ayrıldı.