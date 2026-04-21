EuroLeague'de yılın başantrenörü Pedro Martinez oldu

15:0421/04/2026, Salı
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 38. haftasında Dubai Basketball ile Valencia takımları Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Zenica Arena'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Valencia takımı teknik direktörü Pedro Martinez Sanchez oyunculara taktik verdi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonu 2. sırada bitiren Valencia Basket'in başantrenörü İspanyol Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Valencia Basket'in normal sezonu ikincilikle tamamlamasına öncülük eden Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülüne layık görüldü." ifadeleri yer aldı.

64 yaşındaki Martinez, ödülü kazanan 4. İspanyol başantrenör oldu. Daha önce Real Madrid ekibinde başantrenörlük yaparken Chus Mateo (2023-24) ve Pablo Laso (2014-15 ve 2017-18) ile Barcelona takımının başantrenörü Xavi Pascual (2009-10) da bu ödülü almıştı.

Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü Ödülü, 1958'de Riga'yı ilk Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan efsanevi başantrenörün adını taşıyor. Gomelskiy ayrıca Sovyetler Birliği'ni 1988 Olimpiyatları'nda altın madalyaya taşıdı ve basketbol tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Martinez ödülün kazanan 14. isim oldu

Martinez, yılın başantrenörü ödülünü kazanan 14. isim olarak kayıtlara geçti. Bu ödülü üçer kez kazanan sadece Zeljko Obradovic ve Georgios Bartzokas olurken, Ettore Messina, Dimitris Itoudis ve Pablo Laso ise ikişer kez bu ödülü kazandı. Geçmişteki diğer kazananlar arasında geçen sezonun ödül sahibi Sarunas Jasikevicius'un yanı sıra Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Chus Mateo, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Ergin Ataman yer alıyor.

