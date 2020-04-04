​Eusebio Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra herhangi bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de yeni hoca iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol teknik adam Marcelino ile adı anılan sarı-lacivertlilerde şimdi de İtalyan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun adı geçiyor.Kariyerinde Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ve Sampdoria takımlarını çalıştıran Di Francesco, yaptığı açıklamada Türkiye'den teklif aldığını söyledi. Ülkesinin basınına konuşan 50 yaşındaki hoca, "Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım" ifadelerini kullandı. Di Francesco'nun bu açıklamalarından sonra İtalyan hocaya Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu iddia edildi.
- Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu, Marcelino gibi isimler de gündeme gelmişti.
Yalçın Koşukavak: “Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan teklif almak bu işi yapan herkes için çok önemli. Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir.” pic.twitter.com/LFSeIZb0GM
Yalçın Koşukavak: “Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan teklif almak bu işi yapan herkes için çok önemli. Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir.” pic.twitter.com/LFSeIZb0GM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2020
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