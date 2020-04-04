​Eusebio Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra herhangi bir teknik adamla anlaşmayan Fenerbahçe'de yeni hoca iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol teknik adam Marcelino ile adı anılan sarı-lacivertlilerde şimdi de İtalyan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun adı geçiyor.

Kariyerinde Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ve Sampdoria takımlarını çalıştıran Di Francesco, yaptığı açıklamada Türkiye'den teklif aldığını söyledi. Ülkesinin basınına konuşan 50 yaşındaki hoca, "Her türlü yeni tecrübeye açığım. Türkiye'den bir kulüpten ve bazı milli takımlardan teklif aldım" ifadelerini kullandı. Di Francesco'nun bu açıklamalarından sonra İtalyan hocaya Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin istediği yabancı hocadan mesaj var: Heyecan verici teklifler geliyor Sezona Ersun Yanal ile başlayan fakat alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de henüz yeni bir isimle anlaşılmadı. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştüklerini fakat son kararın sezon sonu verileceğini açıklayan sarı-lacivertlilerde, bir diğer isim olarak da İspanyol teknik adam Marcelino'nun adı geçiyor.Son olarak Valencia'ı çalıştıran ve şuan boşta olan Marcelino, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına konuşan 54 yaşındaki teknik adam, "İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var. Yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.Aynı zamanda İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere’den de taliplerin olduğunu yazdı.Yalçın Koşukavak: “Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan teklif almak bu işi yapan herkes için çok önemli. Beni duygulandıran ve gururlandıran bir teklifti. Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir.” pic.twitter.com/LFSeIZb0GM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 29, 2020

Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu, Marcelino gibi isimler de gündeme gelmişti.