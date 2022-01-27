Spor Evertonda taraftarlar isyanda "Pereira dışarı"
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Everton'da taraftarlar isyanda: "Pereira dışarı!"

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Vitor Pereira, taraftar tepkisine rağmen İngiliz ekibi Everton'ın başına geçmek istiyor. Gelen tepkilerle ilgili konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Yapılanları kişisel bir saldırı olarak görmüyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Evertonda taraftarlar isyanda: Pereira dışarı!
Vitor Pereira

Premier Lig'de art arda alınan kötü sonuçların ardından İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'i gönderen Everton'ın bu görev için 53 yaşındaki Pereira ile görüşmesi, taraftarın tepkisini çekti.

Kulübün gündemindeki isimlerden Frank Lampard'ın Everton'ın başına geçmesini isteyen bazı taraftarlar, stadın duvarına "Pereira dışarı, Lampard içeri" yazdı.

Goodison Park'ın duvarına yazılan yazı.
Goodison Park'ın duvarına yazılan yazı.

"Yapılanları kişisel bir saldırı olarak görmüyorum"


İngiliz basınına konuşan Pereira ise Everton taraftarının tutkusundan övgüyle bahsederek, "Birkaç yıl önce izlediğim Everton maçlarının bazılarını taraftarın kazandırdığını hatırlıyorum. Şu anda bir teknik direktörün yapması gereken, bu tutkuyu taraftara yeniden kazandırmak. Yapılanları kişisel bir saldırı olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm kariyeri boyunca baskı altında çalıştığını dile getiren Pereira, başka adaylarla da görüşen Everton'ın karar sürecinde olduğunu kaydetti.

"Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum"


Deneyimli teknik adam, taraftarların tepkisiyle ilgili soruya, "Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Kulüp iyi bir durumda olmadığı için bunlar yaşanıyor. 24 saat futbolu düşünürüm ve çalıştığım kulüplere yüzde 100'ümü veririm. Kariyerim ve başarılarım ortada" yanıtını verdi.

  • İki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, kariyerinde Porto, Santa Clara, Espinho, Al Ahli, Olympiacos, 1860 Münih ve Shanghai SIPG takımlarını çalıştırmıştı.
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