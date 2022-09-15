ÖZET | Trabzonspor - Kızılyıldız: 2-1

Ekonomi

Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Sosyal konut projesine 514 bin genç başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konut projesine bir milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu söyleyen Kurum, başvuran 514 bin kişinin genç kategorisinde olduğunu söyledi.