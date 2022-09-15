Spor ÖZET | Trabzonspor - Kızılyıldız 2-1
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ÖZET | Trabzonspor - Kızılyıldız: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, ikinci maçından 3 puanla ayrıldı. Bordo mavililer, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Hamsik ve Trezeguet attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
📺 Exxen özet: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız: Golleri kim attı?
Trabzonsporlu futbolcuların sevinci.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, ikinci maçından 3 puanla ayrıldı. Bordo mavililer, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Hamsik ve Trezeguet attı.

Maçtan dakikalar;

16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet’in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi.

17. dakikada Trezeguet’in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0

33. dakikada gelişen Kızılyıldız atağında ceza sahası içi sol çaprazından Bukari’nin sert şutu kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Kızılyıldız, savunmadan çıkarken topu Bakesetas kaptı. Ceza sahası içine koşu yapan Trezeguet’i gördü. Savunma oyuncuları arasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci Borjan’ın solundan ağlara gönderdi. 2-0

83. dakikada Bartra’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut’un vuruşu kaleci Borjan’dan döndü.

89. dakikada Mustapha’nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Nikolic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 2-1

90. dakikada Trezeguet’in pasıyla ceza sahası içine giren Bardhi’nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Borjan’da kaldı.

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