Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.





Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 5-1 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Lucas Torreira, 71. dakikada Victor Osimhen ve 87 ile 89. dakikada Alvaro Morata (2) kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü 79. dakikada Claro attı.





Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 80'e yükseltti ve Fenerbahçe'yle arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Eflatun-sarılılar ise 50 puanla 5. sırada kaldı.





Lider Galatasaray önümüzdeki hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

2' Galatasaray gole yaklaştı! Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen'in yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.

18' Mario Lemina'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Roland Sallai'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Berke Özer gole izin vermedi.

29' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkten Victor Osimhen'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Roland Sallai, arka direkten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

İKİNCİ YARI

56' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında en son Melih Kabasakal'dan seken topu önünde bulan Lucas Torreira, arka direkten yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in yanından ağlarla buluşturdu: 0-2.

71' Pozisyonun devamında topu tekrar önünde bulan Victor Osimhen, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı bu kez Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.

79' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Claro, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşturdu: 1-3.

87' Mario Lemina'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alvaro Morata, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-4.

89' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Alvaro Morata, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Berke Özer'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-5.





EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

Son 5 resmi maçı kazandı

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.





Morata, 2 dakikada 2 gol attı

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, attığı 2 golle ön plana çıktı. Müsabakaya yedek başlayan Morata, 67. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Tecrübeli santrfor, 87 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkı verdi. Galatasaray formasıyla akan oyunda ilk kez topu ağlarla buluşturan Morata, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 5 gole ulaştı.





Sallai, 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı. Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.





Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kariyerindeki en golcü sezonunu yineledi. Daha önce 2015-16 sezonunda Pescara, 2021-22 sezonunda da Fiorentina forması giydiği dönemde 5 gol atan Torreira, bu başarısını tekrarladı. Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor maçlarında gol atan Torreira, kupada da Konyaspor filelerini havalandırarak üst üste çıktığı 3 resmi karşılaşmada tabelayı değiştirdi.





Galatasaray, duran toplardan atıyor

Ligde bu sezon 75 kez fileleri havalandıran Galatasaray, bunların 32'sini duran toplardan buldu. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, taç atışları sonrasında ise 3 kez rakip ağları sarstı. Eyüpspor karşısında Sallai'nin filelere gönderdiği meşin yuvarlak, bu sezon kornerlerin ardından bulunan 10. gol oldu.





Galatasaray, direkleri geçemedi

Sarı-kırmızılı takımın 2 şutunda top direğe takıldı. Müsabakanın başında Eren Elmalı'nın kendi yarı alanında soldan uzun oynadığı top ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'de kaldı. Yunus, pasını penaltı noktasındaki Osimhen'e aktardı. Yıldız santrforun kaleci Berke Özer ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti. Maçın 51. dakikada ise sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.





Kaan Ayhan, 25 gün sonra formasına kavuştu

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yaklaşık 1 ay aradan sonra bir müsabakada forma giydi. Son olarak 2 Nisan'da Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynayan Kaan, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 25 gün formasından uzak kaldı. Kaan, bu süreçte Süper Lig'de Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK müsabakaları ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını kaçırdı.





Ahmed Kutucu, eski takımına karşı oynadı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, eski takımı ikas Eyüpspor'a karşı ilk kez mücadele etti. Maça yedeklerde başlayan Ahmed, müsabakanın 76. dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girdi.





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