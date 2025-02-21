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Eyüpspor-Beşiktaş (CANLI)

Eyüpspor-Beşiktaş (CANLI)

Haber Merkezi
18:0421/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Stadyumdan bir kare
Stadyumdan bir kare

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.


Karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR’da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.


İlk 11'ler
Eyüpspor:
Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Yalçın, Tayfur, Emre Mor, Prince, Thiam
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Chamberlain, Masuaku, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Joao Mario, Immobile


#Eyüpspor
#Beşiktaş
#Süper Lig

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