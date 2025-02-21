Eyüpspor-Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR’da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.