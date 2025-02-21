Eyüpspor-Beşiktaş maç özeti izle: 1-3 (VİDEO)

Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 39. saniyesinde Eyüpspor öne geçmesine rağmen Beşiktaş, geriden gelerek maçı 3-1 kazandı.





Eyüpspor'un golü 39. saniyede Tayfur Bingöl kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 18. dakikada Rafa Silva, 45+2. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar puanını 41'e yükseltti. Eyüpspor ise 40 puanda kaldı.





Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak.





Yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor’u 3-1 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Kartal, son 8 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 4 kez de galip geldi.





Söz konusu 8 müsabakanın 4’ünü dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, 2’şer galibiyet ve beraberlik çıkardı. Bu süreçte Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarından 1’er puan elde eden Beşiktaş, Sivasspor ile Eyüpspor karşılaşmalarından ise 3’er puanla ayrıldı.













Eyüpspor-Beşiktaş maçının özeti





1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımda Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu: 1-0.





9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı.





16. dakikada siyah-beyazlılar bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın savunma arasına attığı pasa hareketlenen Immobile, topu ayağından açınca kaleci Berke Özer kayarak araya girdi. Kısa düşen meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.





18. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza yayının içindeki Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.





27. dakikada ceza sahası sağından Svensson'un kale önüne çevirdiği top, savunmadan sekti. Arka direkte uygun durumda Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.





45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Eyüpspor atağının ardından hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlı takımda Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortada Rashica, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-2.





Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.









55. dakikada sol kanatta Joao Mario'nun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Berke Özer, topu çeldi.





60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.





Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.





Semih Kılıçsoy ligde 2. golünü attı

İkinci yarının başında Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 2’ye çıkardı.

Süper Lig’de 22 kez forma giyen genç oyuncu, diğer golünü de Göztepe’ye atmıştı. Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 34 maçta 3 gol, 6 asiste ulaştı.













Eyüpspor-Beşiktaş maç özeti izle: 1-3 (VİDEO)





Tayyip Talha 5anuç 5 maç sonra 11’de

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha, 5 maç sonra 11’de şans buldu. Son olarak Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasına 11’de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada yerini Emirhan Topçu’ya bıraktı.

Sonraki 4 mücadelede sakatlığı sebebiyle görev alamayan Tayyip Talha, geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçına ise 84. dakikada dahil oldu.





Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Eyüpspor - Beşiktaş maçına her iki takımın taraftarları da çok fazla ilgi göstermedi. Kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle az sayıda futbolsever müsabakayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndan takip etti.





Solskjaer'den tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçının 11’inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Emirhan Topçu’nun yerine sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç’u 11’de görevlendirdi.





Arroyo forma giydi

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Trabzonspor maçının kadrosunda yer alan ancak süre bulamayan 19 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor maçının 77’nci dakikasında Joao Mario’nun yerine oyuna dahil oldu.











