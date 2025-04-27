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Eyüpspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Eyüpspor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

18:0527/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İlk yarıda oynanan karşılaşmadan kare.
İlk yarıda oynanan karşılaşmadan kare.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Eyüpspor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.


Lider Galatasaray sahadan üç puanla ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki beş puanlık farkı korumak istiyor.


Sarı-kırmızılılarda tek eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Eyüpspor'da ise sakatlıkları bulunan Dubois, Midtsjö, Dorukhan Toköz, Taşkın İlter ve Sinan Gümüş takımını yalnız bırakacak.


EYÜPSPOR - GALATASARAY 11'LER
Eyüpspor:
Berke Özer, Ruben Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Prince Ampem, Mame Thiam.
Galatasaray:
Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen.

EYÜPSPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

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