Falcao transferinin sonuçlanmamasının sebebi ortaya çıktı

TRT 1 spikeri Ersin Düzen, Galatasaray'ın Falcao transferine ilişkin konuştu. Düzen, Kolombiyalı futbolcunun transferinin Monaco ile görüşme yapan Portekizli menajer Jorge Mendes'in vaatlerine takıldığını belirtti.

Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmeleri ayarlayan menajer Mendes'in Monaco'ya Andre Silva'yı transfer etme sözü sonrasında Falcao'nun da takımdan ayrılma durumu ortaya çıkmıştı. Ancak Mendes'in bu vaadi sağlık kontrolüne takıldı.

TRT 1 ekranlarında konuşan Ersin Düzen, Andre Silva'nın Monaco'ya transferinin gerçekleşmemesi sonrasında Falcao meselesinin belirsizliğe sürüklendiğini ifade etti.

Monaco Kulübü, Andre Silva transferinin gerçekleşmemesi sonrasında Onyekuru, Ben Yedder ve Slimani'yi kadrosuna katmış ancak Falcao'yu bırakmama kararından geri dönüş yapmadı.