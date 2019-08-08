Falcao'dan Muslera'ya kupa yorumu: Cimbombom

Geçtiğimiz sezonu kupa ile kapatan Galatasaray yeni sezona da kupayla başladı ve Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, teknik heyet ve futbolcular da kupayla fotoğraflar çektirdi.

Falcao'dan Muslera'ya yanıt

Sarı-kırmızılı takımın transferdeki bir numaralı hedefi Radamel Falcao, Muslera'nın kupa sonrası paylaştığı fotoğrafa ''Cimbombom'' yorumu yaptı.

Muslera ise bu yoruma 'Galatasaray gel idol' şeklinde cevap verdi.

İki oyuncu arasındaki mesajlaşmaya Ryan Donk da katıldı ve Falcao'ya "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor." cevabını verdi.

Bu mesajlaşmanın ardından Falcao, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ı takip etmeye başladı.

Bunun üzerine Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak da Instagram hareketliliğinin içine dahil oldu ve Falcao'yu takibe aldı.

Kısa zamanda sosyal medya üzerinde yayılan bu süreç Galatasaraylı taraftarların heyecanını daha da artırdı ve "Falcao transferi bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.