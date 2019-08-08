Süper Kupa Galatasaray'ın

TFF Süper Kupa 2019’da geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, kupa finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Younes Belhanda ile golü bulan sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazanarak Süper Kupa’ya uzandı. 13. kez düzenlenen ve 9. kez mücadele ettiği TFF Süper Kupa’da 6. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, 2019 yılındaki üçüncü kupasını kazanmayı başardı. İki takım kupada üst üste 2. kez karşılaşırken, Galatasaray geçen yıl penaltılarda yenildiği rakibinden rövanşı aldı. 13. dakikada Erhan’ın sağ taraftan kullandığı kornere iyi yükselen Burhan’ın kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. 39. dakikada Seri’nin topuk pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Belhanda, uzak köşeye gönderdiği plase vuruşla kaleci Gökhan’ı mağlup etti: 0-1. 40’da Belhanda gibi ceza sahası çizgisi üzerinde topa sahip olan Adem Büyük’ün yerden gönderdiği şut kalenin sağından auta gitti. 48’de Rotman’ın soldan ortasında Burhan’ın kafa vuruşunu Muslera son anda kornere gönderdi. 56’da Babel’in soldan gönderdiği top rakip kaleye yönelirken Gökhan parmak uçlarıyla kornere çeldi. 70’de Onur Ayık, Galatasaray defansının arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalırken, Muslera’yı geçmeyi başaramadı. 80’de Selçuk İnan ceza sahası dışından şutunu gönderirken top kalenin üstünden auta gitti. 81’de Ryan Babel’in ara pasıyla ceza sahasına giren Belhanda’nın şutunda kaleci Gökhan geçit vermedi. 90’da Marcao’nun hatasında Bjarnason topu içeri çevirdi ama uygun durumdaki Bertuğ’un vuruşunda top savunmadan kornere gitti.

Maçın adamı Belhanda

TFF Süper Kupa’nın en değerli oyuncusu maçın tek golünü atan Galatasaraylı Belhanda seçildi. Faslı futbolcuya plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Galatasaray üçledi

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın ardından TFF Süper Kupa’da da mutlu sona ulaşarak “üçleme” yaptı. Sarı-kırmızılılar, en son 2015’te 3 kupa birden kazanmıştı. Galatasarayp, 9. kez mücadele ettiği TFF Süper Kupa’yı 6. kez kazanırken, ayrıca geçen yıl penaltılarda yenildiği Akhisar’dan rövanşı da almış oldu.

Bakan Kasapoğlu kupayı verdi, tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa’yı Galatasaray kaptanı Selçuk İnan’a birlikte verdi. Kasapoğlu ve Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti. Bakan Kasapoğlu, TFF Süper Kupa’nın sahibi olan Galatasaray için tebrik mesajı yayımlarken, “Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor’u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

FALCAO İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Falcao’nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Cengiz yaptığı açıklamada, “Galatasaray bir dünya kulübü, Falcao bir dünya yıldızı. Galatasaray Falcao ile de, diğer dünya yıldızları ile de yürür. Diagne dünya ligleri içinde en çok gol atan santrfor. Çok genç, ilk kez böyle büyük bir camiada oynuyor. Şampiyonluğa büyük katkıları var, nankör olmayalım, vefalı olalım, teşekkür etmesini bilelim. Kendi futbolcumuza da sahip çıkalım, tuzaklara düşmeyelim” ifadelerini kullandı. Galatasaray adına Falcao transferinde görev alan menajer Ahmet Bulut ise “Olumlu ya da olumsuz şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Falcao’nun, eski takım arkadaşı Arda’yı arayıp bilgi aldığı doğru. 1 hafta bekleyelim” açıklamasını yaptı. Bu arada Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ise dün yaptığı açıklamada ‘’Kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Bu konuyu yönetime bıraktım’’ diye konuştu.

Aslan’ın yeni hedefi Elneny

Galatasaray’ın, Premier Lig ekibi Arsenal’in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile ilgilendiği öne sürüldü. Bakayoko ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu girişimlerinin olumsuz sonuçlanması halinde Elneny’i odağına aldığı öğrenildi. 2015-16’da transfer olduğu Arsenal’de toplam 89 maça çıkan Mısırlı orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.