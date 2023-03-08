Farklı mağlubiyetin ardından yollar resmen ayrıldı

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya 5-1 yenilerek turnuvaya veda eden Club Brugge'de Parker, 12 maçta görev alabildi.

Daha önce Fulham ve Bournemouth takımlarını çalıştıran Parker yönetiminde ligde 10 maçta 6 mağlubiyet, 2'şer beraberlik ve galibiyet elde eden Club Brugge, lider Genk'in 21 puan gerisinde 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.