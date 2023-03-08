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Spor

Farklı mağlubiyetin ardından yollar resmen ayrıldı

Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Club Brugge'de İngiliz teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi. 42 yaşındaki teknik adam için kulüp, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

22:19 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Scott Parker - Teknik direktör

Scott Parker - Teknik direktör

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta sözleşme imzalanan 42 yaşındaki teknik direktörün görevine, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle son verildiği belirtildi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya 5-1 yenilerek turnuvaya veda eden Club Brugge'de Parker, 12 maçta görev alabildi.

Daha önce Fulham ve Bournemouth takımlarını çalıştıran Parker yönetiminde ligde 10 maçta 6 mağlubiyet, 2'şer beraberlik ve galibiyet elde eden Club Brugge, lider Genk'in 21 puan gerisinde 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.


#Scott Parker
#Club Brugge
#Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
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Farklı mağlubiyetin ardından yollar resmen ayrıldı
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