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Spor

Faruk Koca gazeteciyle tartıştı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, istifa eden sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili soru sorulmasına tepki gösterdi.

16:34 . 23/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Faruk Koca, takımı Tolunay Kafkas'a emanet etti.

Faruk Koca, takımı Tolunay Kafkas'a emanet etti.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeni teknik direktörleri Tolunay Kafkas'ın imza töreninde bir gazeteciyle tartıştı.


İstifa eden sportif direktör Emre Yıldız'la ilgili gelen soruya cevap veren Koca, "Bu provokatör soruları anlamıyorum" diyerek çıkıştı.


İşte Faruk Koca'nın o açıklamaları:


"Emre Yıldız istifa etti, ayrıldı. Tabii ki görüşebilirim. İki yıldır süreci birlikte sürdürüyorduk, geçmiş bağlantıları var. Devam etse herhalde hocamızı Emre Yıldız arardı. Tolunay Kafkas'la görüşmesi olmadı. Ben neden insani ilişkimi keseyim, bu nasıl bir akıl. Emre Yıldız'ı ben göndermedim, kendisi istifa etti, ben yine göndermezdim. Kulüple hiçbir ilişkisi yoktur. Bir oyuncuyla alakalı süreç gelişince onu bilen biri olarak danışamaz mıyız? Bu provokatör soruları anlamıyorum. Ayıp denilen bir şey var. Bir başkan kiminle çalışacağına kendisi karar verir. Ben tribün grubuna karışıyor muyum? Böyle bir ayıp olur mu? Tolunay hocayla çalışma kararını ben verdim, yönetime getirdim. Bizde kararlar birlikte alınıyor."




#Ankaragücü
#Faruk Koca
#Tolunay Kafkas
9 minutes ago
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