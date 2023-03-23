Faruk Koca gazeteciyle tartıştı

"Emre Yıldız istifa etti, ayrıldı. Tabii ki görüşebilirim. İki yıldır süreci birlikte sürdürüyorduk, geçmiş bağlantıları var. Devam etse herhalde hocamızı Emre Yıldız arardı. Tolunay Kafkas'la görüşmesi olmadı. Ben neden insani ilişkimi keseyim, bu nasıl bir akıl. Emre Yıldız'ı ben göndermedim, kendisi istifa etti, ben yine göndermezdim. Kulüple hiçbir ilişkisi yoktur. Bir oyuncuyla alakalı süreç gelişince onu bilen biri olarak danışamaz mıyız? Bu provokatör soruları anlamıyorum. Ayıp denilen bir şey var. Bir başkan kiminle çalışacağına kendisi karar verir. Ben tribün grubuna karışıyor muyum? Böyle bir ayıp olur mu? Tolunay hocayla çalışma kararını ben verdim, yönetime getirdim. Bizde kararlar birlikte alınıyor."