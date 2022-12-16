Spor Atlas Aslanları hüzünlü ve gururlu
FUTBOL FUTBOL

Atlas Aslanları hüzünlü ve gururlu

Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas'ta taraftarlar finale çıkamamalarının üzüntüsünü yaşarken, onurlu mücadelelerinden dolayı da futbolcularını alkışlarla bağrına bastı. Afrika futboluna tarihi başarılar yaşatan Atlas Aslanları, Dünya Kupası'ndaki son mücadelesini yarın Hırvatistan karşısında üçüncü olmak için verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fas Milli Takımının Dünya Kupasındaki başarısı
Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Fransa maçı sonrası takımı toplayıp bir konuşma yaptı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fas, Fransa'ya 2-0 yenilerek finalin kapısından dönse de adını hem kupa hem de dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Dünya kupalarındaki en büyük başarısını elde eden Fas, Fransa ile oynanan yarı final maçında sevinci ve hüznü bir arada yaşadı.

Galibiyetler sonrası yaşananlar kadar değilse de Fas'ın başkenti Rabat başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Faslılar da tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı ve takımlarının onurlu mücadelesini kutladı. Özellikle maçın sonrası' tribünde olduğu gibi dış mekanlarda mücadeleyi izleyen futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Faslılar, takımlarının sahada sergilediği mücadeleyi alkışlarla tebrik ederek futbolcuları adeta bağrına bastı. Meydanlarda yarı final oynama başarısı kutlandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Tarihi başarı nasıl geldi?

Fas, turnuvada oynadığı 6 maçta ilk kez rakipten gol yedi. Atlas Aslanları, F Grubu'nda Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı, Belçika'yı 2-0 yendi. Arap temsilcisi, Kanada'yı 2-1 yenerken kalesindeki tek golü Naif Aguerd'in ters vuruşuyla ağlarında gördü. Son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla 3-0 geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Avrupa hakimiyeti bitebilir

2022 Dünya Kupası'nda Afrika adına tarihi bir başarıya imza atan ' Fas'ın başarısı ile ilgili en çarpıcı yorum Amerika'nın ünlü gazetesi New York Times'tan geldi. Fas'ın göz alıcı bir performansa imza attığını belirten gazete, Kuzey Afrika ülkesinin on yıllardır süren Avrupa ve Güney Amerika hakimiyetini sona erdirebileceğini yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Walid Regragui Fransa maçına ilişkin tek pişmanlığını açıkladı
SPOR
Walid Regragui Fransa maçına ilişkin tek pişmanlığını açıkladı
İnşallah transfer yaparlar

'İnşallah transfer yaparlar'

​Sinan Bolat, Türk futbolunu ve Westerlo'yu değerlendirdi.
Düdük astırıldı

Düdük astırıldı

​TBF, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti.
Trabzonsporu tedirgin edemedik

'Trabzonspor'u tedirgin edemedik'

​İlhan Palut, Konyaspor konusunda geniş bir değerlendirme yaptı.
Transferin <br>gözdesi oldular

Transferin
gözdesi oldular

​Fenerbahçe'de 9 futbolcunun talibi var.
Comolli ile masaya oturuluyor

Comolli ile masaya oturuluyor

​Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı.
Gözünü üçüncü <br>kupaya dikti

Gözünü üçüncü
kupaya dikti

Fransa, son şampiyon unvanını korumak için sahaya çıkacak. ​
Mbappe <br>Messi'yi tehdit etti

Mbappe
Messi'yi tehdit etti

Fransa-Arjantin finali Avrupa basınında geniş yer buldu.
Marka değerinin<br>artması gerekiyor

Marka değerinin
artması gerekiyor

TFF Başkanı Büyükekşi, 6 aylık görev sürecinde yaptıklarını anlattı.
Final maçının <br>hakemi belli oldu

Final maçının
hakemi belli oldu

​Arjantin-Fransa maçını yönetecek hakem açıklandı.
Okan Buruk<br> oyuncusunu savundu

Okan Buruk
oyuncusunu savundu

​Sorulan soru sonrasında futbolcusundan yana tavır aldı.
'Gönderemeyiz!'

'Gönderemeyiz!'

​Şenol Güneş, Giresunspor maçı sonrasında konuştu.
Portekiz'de yollar ayrıldı

Portekiz'de yollar ayrıldı

​Ronaldo'yu yedek bırakması turnuvaya damga vurmuştu.
Arda Güler için <br>2.5M€ ödenecek

Arda Güler için
2.5M€ ödenecek

​Kulüp başkanı genç yıldız adayı için alınacak parayı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.