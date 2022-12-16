Atlas Aslanları hüzünlü ve gururlu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fas, Fransa'ya 2-0 yenilerek finalin kapısından dönse de adını hem kupa hem de dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Dünya kupalarındaki en büyük başarısını elde eden Fas, Fransa ile oynanan yarı final maçında sevinci ve hüznü bir arada yaşadı.

Galibiyetler sonrası yaşananlar kadar değilse de Fas'ın başkenti Rabat başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Faslılar da tezahüratlar ve yakılan meşalelerle elde edilen başarıyı ve takımlarının onurlu mücadelesini kutladı. Özellikle maçın sonrası' tribünde olduğu gibi dış mekanlarda mücadeleyi izleyen futbolseverler gözyaşlarını tutamazken, çoğunluk yarı final başarısına sevinmeyi tercih etti. Faslılar, takımlarının sahada sergilediği mücadeleyi alkışlarla tebrik ederek futbolcuları adeta bağrına bastı. Meydanlarda yarı final oynama başarısı kutlandı.

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Tarihi başarı nasıl geldi?

Fas, turnuvada oynadığı 6 maçta ilk kez rakipten gol yedi. Atlas Aslanları, F Grubu'nda Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı, Belçika'yı 2-0 yendi. Arap temsilcisi, Kanada'yı 2-1 yenerken kalesindeki tek golü Naif Aguerd'in ters vuruşuyla ağlarında gördü. Son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla 3-0 geçen Fas, çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Avrupa hakimiyeti bitebilir

2022 Dünya Kupası'nda Afrika adına tarihi bir başarıya imza atan ' Fas'ın başarısı ile ilgili en çarpıcı yorum Amerika'nın ünlü gazetesi New York Times'tan geldi. Fas'ın göz alıcı bir performansa imza attığını belirten gazete, Kuzey Afrika ülkesinin on yıllardır süren Avrupa ve Güney Amerika hakimiyetini sona erdirebileceğini yazdı.

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