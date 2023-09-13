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Spor

Fas taraftarları maç öncesi Fatiha okudu

Fas taraftarları, ülkelerinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesi seremonide Fatiha Suresi okudu.

10:37 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fas taraftarları seremonide Fatiha Suresi okudu.

Fas taraftarları seremonide Fatiha Suresi okudu.

Dün akşam Fas, hazırlık maçında Burkino Faso ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fas 1-0 galip ayrıldı.


Geçtiğimiz günlerde Fas'ta yaşanan büyük depremde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.


UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.


Dün Fransa'da oynanan Fas-Burkino Faso hazırlık maçı öncesi Fas taraftarları, ülkelerinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesi seremonide Fatiha Suresi okudu.


İşte o anlar:










#Fas
#Burkina Faso
#hazırlık maçı
#deprem
#Fatiha Suresi
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