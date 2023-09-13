Dün akşam Fas, hazırlık maçında Burkino Faso ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fas 1-0 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fas'ta yaşanan büyük depremde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.