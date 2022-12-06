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Faslı futbolcular penaltı atışları öncesinde 'Fatiha Suresi'ni okudu

Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas Milli Takımı, İspanya'yı eledikleri karşılaşmanın penaltı atışları öncesinde Fatiha suresini okudu. Teknik direktörün yaptığı konuşma sonrasında kenetlenen oyuncuların sure okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faslı futbolcular penaltı atışları öncesinde Fatiha Suresini okudu
Faslı futbolcular, İspanya galibiyeti sonrasında şükür secdesi yaptı.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı başarısıyla göz kamaştırıyor.

Turnuvada yoluna devam eden tek Afrika takımı olan Fas, İspanya ile oynadıkları mücadelenin penaltı atışlarına geçmeden önce Fatiha suresi okudu.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Faslı futbolcuların galibiyet sonrasında şükür secdesi yapması da Katar'da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İşte Faslı futbolcuların penaltı atışlarına giderken okuduğu Fatiha suresi ve takımın kenetlenişi;

'Fatiha Suresi'nin Türkçe meali;

  • Rahmân ve rahim olan Allah'ın adıyla
  • Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
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