Faslı futbolcular penaltı atışları öncesinde 'Fatiha Suresi'ni okudu

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı başarısıyla göz kamaştırıyor.

Turnuvada yoluna devam eden tek Afrika takımı olan Fas, İspanya ile oynadıkları mücadelenin penaltı atışlarına geçmeden önce Fatiha suresi okudu.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Faslı futbolcuların galibiyet sonrasında şükür secdesi yapması da Katar'da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İşte Faslı futbolcuların penaltı atışlarına giderken okuduğu Fatiha suresi ve takımın kenetlenişi;

Bu sene Dünya kupasında çok güzel şeyler oluyor 😍



Tebrikler Fas 🇲🇦 #Morocco#Qatar2022 #WorldCup2022



pic.twitter.com/qZfhYFate1 REKLAM December 6, 2022

'Fatiha Suresi'nin Türkçe meali;