Fatih Karagümrük Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istiyor

Spor

Stefan Kuntz: Hücumda otomatikleşme zaman alıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-0’lık alınan Faroe Adaları galibiyeti sonrasında maçın başında takımın topa sahip olma oranının yüksek olduğunu ifade ederken, pas isabetlerinin ise düşük olduğunu belirtti. Kuntz ayrıca, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edeceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımızda 3'üncü bölgede çok iyi değildik. Bunların sebeplerinden birisi beraber oynayan oyuncuların, oynama sıklıklarının çok olmaması. Yeni oyuncu kombinasyonları var" ifadelerini kullandı.