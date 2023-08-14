Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Konuk ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 kazandı.
Maçta tek gol, 85. dakikada Gedson Fernandes'in ayağından geldi.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta ceza sahası dışından ilk golünü kaydetti. Orta saha oyuncusu aynı zamanda son 4 Süper Lig maçında 4. golüne ulaştı.
Aboubakar ilki yaşadı
Karşılaşmanın 48. dakikasında Aboubakar, penaltı vuruşunda Dituro'ya takıldı.
Vincent Aboubakar daha önce 17 penaltı vuruşunda isabet sağlamıştı. Kamerunlu golcü kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Beşiktaş gelecek hafta Pendikspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç özeti
7. dakikada sol kanattan hareketlenen Gedson Fernandes, pasında Onur Bulut’u ceza sahası içinde topla buluşturdu. Onur’un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Matias Dituro’da kaldı.
18. dakikada Can Keleş’in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
47. dakikada Vincent Aboubakar, Rayyan Baniya’nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Vincent Aboubakar’ın yerden vuruşunda kaleci Matias Dituro soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
63. dakikada Gedson Fernandes’in pasında topla buluşan Onur Bulut’un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top yan direkten oyun olanına geri döndü.
66. dakikada Arthur Masuaku’nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Vincent Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına geri geldi.
86. dakikada Onur Bulut’un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topta Gedson Fernandes ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1