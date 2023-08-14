Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Konuk ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Vincent Aboubakar daha önce 17 penaltı vuruşunda isabet sağlamıştı. Kamerunlu golcü kariyerinde ilk kez bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.