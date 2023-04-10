Süper Lig'in 28.haftasında Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Konuk ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük ligde 11 maç aranın ardından mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 51.dakikada Zajc ile 78.dakikada Szalai attı. Ev sahibi ekibin tek golünü 24.dakikada Ozdoev kaydetti.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 57'ye çıkartırken, Karagümrük 34 puanda kaldı. Fenerbahçe gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk ederken, Fatih Karagümrük, Hatayspor ile oynacağı için doğrudan 3 puan alacak.

Karagümrük-Fenerbahçe maç özeti

4. dakikada Attila Szalai’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Willian Arao, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Samet Akaydin’in hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24. dakikada sağ kanattan içe kat eden Colley’in, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay topu sektirdi. Pozisyonun devamında topu takip eden Ozdoev, kale sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 1-0

31. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu kaleci Batuhan son anda uzaklaştırdı.

36. dakikada Szalai’nin orta alandan gönderdiği uzun top, yay üzerinde bulunan Valencia’dan sekip kaleci Batuhan’da kaldı.











