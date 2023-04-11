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Spor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldı: "Golün iptal edilmesi gerekiyordu"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 23. dakikasında kural hatası yapıldığı ve hakem ile VAR ekibinin bu hatayı fark etmediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
10:29 . 11/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır. Kaleci Batuhan'ın kural hatası yaptığı pozisyon

Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır. Kaleci Batuhan'ın kural hatası yaptığı pozisyon

Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi ekip Magomed Ozdoyev'in golüyle öne geçerken, sarı-lacivertliler 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Attila Szalai'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldı

Karşılaşmanın 23. dakikasında kural hatası yapıldığı ve hakem ekibinin bu hatayı fark etmediği ortaya çıktı. Pozisyonun devamında Fatih Karagümrük, Ozdoyev ile 1-0 öne geçti. Kaleci Batuhan'ın önce topu tuttuğu, sonra yere bıraktığı ve ardından yeniden topu tutarak oyunu başlattığı pozisyonu, yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler değerlendirdi. Trio üçlüsü, açık bir şekilde kural hatası yapıldığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. İşte programda yapılan yorumlar:


Bülent Yıldırım:
"Gol iptali gerekir."
Seçim Demirel:
"Gol iptali gerekir."
Deniz Çoban:
"Gol iptali gerekir. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi."











#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
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