Görüntüler beINSPORS'tan alınmıştır. Kaleci Batuhan'ın kural hatası yaptığı pozisyon
Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi ekip Magomed Ozdoyev'in golüyle öne geçerken, sarı-lacivertliler 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Attila Szalai'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldı
Karşılaşmanın 23. dakikasında kural hatası yapıldığı ve hakem ekibinin bu hatayı fark etmediği ortaya çıktı. Pozisyonun devamında Fatih Karagümrük, Ozdoyev ile 1-0 öne geçti. Kaleci Batuhan'ın önce topu tuttuğu, sonra yere bıraktığı ve ardından yeniden topu tutarak oyunu başlattığı pozisyonu, yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler değerlendirdi. Trio üçlüsü, açık bir şekilde kural hatası yapıldığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. İşte programda yapılan yorumlar: