Karşılaşmanın 23. dakikasında kural hatası yapıldığı ve hakem ekibinin bu hatayı fark etmediği ortaya çıktı. Pozisyonun devamında Fatih Karagümrük, Ozdoyev ile 1-0 öne geçti. Kaleci Batuhan'ın önce topu tuttuğu, sonra yere bıraktığı ve ardından yeniden topu tutarak oyunu başlattığı pozisyonu, yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler değerlendirdi. Trio üçlüsü, açık bir şekilde kural hatası yapıldığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi. İşte programda yapılan yorumlar: