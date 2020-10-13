SÜPER LİG

​Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan mücadelede Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan mücadelede Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gerekli standartları sağlayamadığı için Vefa Stadı yerine Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kullanan Karagümrük, bakım çalışmaları nedeniyle rakibini Şükrü Saraçoğlu'nda ağırlayacak.

Maç pazar günü

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

  • Fenerbahçe deplasmanda
  • Fenerbahçe aynı gün saat 19.00'da deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


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