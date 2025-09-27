Yeni Şafak
Fatih Karagümrük - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

16:4427/09/2025, samedi
Karagümrük - Trabzonspor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, Enzo Roco ve Kranevitter sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Anıl Çınar'ın durumu maç saatinde belli olacak.


Trabzonspor'da ise Okay Yokuşlu kırmızı kart nedeniyle; Cihan Çanak, Nwakaeme ve Bouchouari ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustafa Eskihellaç ve Batagov'un durumu maç saatinde belli olacak.


FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Karagümrük:
Grbic, Ricardo, Atakan, Anıl, Balkovec, Johnson, Tiago, Tresor, Berkay, Serginho, Gray.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Savic, Baniya, Arif, Tim Jabol, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
