Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ile 45+8(P). dakikada Paul Onuachu (2) ve 88. dakikada Sikan kaydetti.

Karagümrük'ün golleri 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1 ile 90+2. dakikada Fofana'dan (2) geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 14 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 3 puanlı Karagümrük 17. sırada kaldı.

20' Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

28' Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

56' Fatih Karagümrük takımı gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelledi. Şutu çeken isim Sam Larsson.

70' Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wagner Pina tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.