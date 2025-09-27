Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ile 45+8(P). dakikada Paul Onuachu (2) ve 88. dakikada Sikan attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 4-3 kazandı.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ile 45+8(P). dakikada Paul Onuachu (2) ve 88. dakikada Sikan kaydetti.
Karagümrük'ün golleri 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1 ile 90+2. dakikada Fofana'dan (2) geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 14 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 3 puanlı Karagümrük 17. sırada kaldı.
Bordo-mavililer bir sonraki hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
20' Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
28' Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
35' Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
45+8' kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.
56' Fatih Karagümrük takımı gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelledi. Şutu çeken isim Sam Larsson.
70' Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Wagner Pina tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.
88' Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.
90+1' Ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.
90+2' Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.