Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda!

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Ümraniyespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mehmet Ali Özer düdük çaldı. Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ile Faruk Yağlı üstlendi.