Fatih Karagümrüklü Levent Mercan İtalyanların radarında

Asıl mevkisi orta saha olan ve Caner Erkin’in ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Andrea Pirlo’nun sol bek pozisyonunda görevlendirmeye başladığı 22 yaşındaki oyuncu, yükselen performansı ile birçok kulübün dikkatini çekti. İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın Mercan için bilgi topladığı ve Fatih Karagümrük’e transfer için şartlarının sorulduğu öğrenildi. Monza’nın izleme ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek birkaç maçta Levent Mercan’ı canlı izleyeceği de gelen bilgiler arasında.