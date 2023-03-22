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Spor

Fatih Karagümrüklü Levent Mercan İtalyanların radarında

Fatih Karagümrük’ün yakaladığı çıkışta önemli pay sahiplerinden biri olan isimlerden Levent Mercan’ı İtalyan takımları başta olmak üzere birçok takım izliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:49 . 22/03/2023 Çarşamba
DHA
Geçen sezon Schalke'den kiralık oynayan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.

Geçen sezon Schalke'den kiralık oynayan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.

Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyerek 4 galibiyet, 6 beraberlik alan ve ligde 9’uncu sıraya kadar yükselen Fatih Karagümrük’te gurbetçi oyuncu Levent Mercan’ın talipleri artıyor.


Asıl mevkisi orta saha olan ve Caner Erkin’in ayrılmasıyla birlikte teknik direktör Andrea Pirlo’nun sol bek pozisyonunda görevlendirmeye başladığı 22 yaşındaki oyuncu, yükselen performansı ile birçok kulübün dikkatini çekti. İtalya Serie A ekiplerinden Monza’nın Mercan için bilgi topladığı ve Fatih Karagümrük’e transfer için şartlarının sorulduğu öğrenildi. Monza’nın izleme ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek birkaç maçta Levent Mercan’ı canlı izleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Ligin ikinci yarısıyla birlikte ciddi bir istikrar yakalayan 22 yaşındaki oyuncu, hücuma çıkışlarında etkili tercihleri ile dikkat çekiyor. 4 Ocak’ta oynanan Kayserispor maçının henüz 1. dakikasında şık bir vuruşla bu sezonki ilk golünü kaydetmişti. Mercan, 10 Mart’ta oynanan Giresunspor maçında da frikikten attığı golle takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynamıştı.

Levent Mercan’ın İstanbul ekibiyle Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Fatih Karagümrük
#Levent Mercan
#Transfer
#Monza
#Serie A
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