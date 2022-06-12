Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi resmen başladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü duyurdu.

Sözleşme bir yıllık

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Andrea Pirlo’nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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2020/2021 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.